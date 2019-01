Warszawa stawia na biznes, IT, modę i design

Warszawska Organizacja Turystyczna i Urząd m. st. Warszawy pracują nad dokumentami określającymi kierunki rozwoju stolicy. Wśród priorytetów wymieniają usługi dla biznesu i technologie informatyczne

Pociąga to za sobą dynamiczny rozwój rynku powierzchni biurowych i konferencyjnych. Miasto zamierza też lobbować na rzecz powstania centrum kongresowego.

Poniżej dalsza część artykułu

- Warszawska Organizacja Turystyczna i jej dział Warsaw Convention Bureau, który zajmuje się pozyskiwaniem międzynarodowych kongresów i wydarzeń, współpracuje blisko z urzędem miasta, szczególnie z Biurem Rozwoju Gospodarczego. Wspólnie pracujemy nad kilkoma dokumentami strategicznymi określającymi, które kierunki gospodarki będą się szczególnie silnie rozwijać i na które miasto będzie stawiało. To między innymi business shared services, nowoczesne informatyczne technologie, ale też, co ciekawe, branża fashion i design - mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes wiceprezes Warszawskiej Organizacji Turystycznej Mateusz Czerwiński.

Zapewnia, że WOT dba o ciągły transfer wiedzy z danej dziedziny, organizując w Warszawie kongresy, które są platformą wymiany doświadczeń. To pozwala miastu nie tylko stawać się bardziej innowacyjnym, ale również napędza rozwój branży turystycznej, głównie w segmencie biznesowym, oraz rynku konferencyjnego.

- Jedną z kluczowych branż jest branża deweloperska. Jesteśmy w pierwszej trójce miast, które mają największą podaż rozwijającej się przestrzeni biurowej. Co ciekawe, w tym momencie Warszawa ma w tzw. pipeline, czyli w budowie, około miliona metrów kwadratowych powierzchni biurowej i tylko 14 procent tej powierzchni nie jest jeszcze wynajęta, co jest niezwykle ważne - podkreśla Mateusz Czerwiński.

Jak wynika z raportu CBRE „Q4 2018 Market View. Warszawski rynek biurowy", w centrum Warszawy wskaźnik niewynajętych powierzchni spadł do poziomu najniższego od dekady. Od kilku kwartałów popyt na biura w tej części miasta jest znacznie wyższy niż podaż - w całym 2018 roku oddano do użytku 122 tysiące metrów kwadratowych powierzchni, podczas gdy zainteresowanie szacowane było na około 400 tysięcy metrów kwadratowych. Powrót do równowagi, w opinii ekspertów CBRE, możliwy będzie w przyszłym roku, kiedy do użytku zostanie oddanych kilka znaczących inwestycji w centrum.

- Widać to też na rynku hotelowym. W latach 2018-2019 przyrost liczby pokoi hotelowych to około 4 tysiące - informuje Czerwiński. - To jest spójne, ponieważ warszawskie hotele w dużej części utrzymują się z ruchu korporacyjnego, konferencji i kongresów. Mamy coraz więcej powierzchni biurowej, czyli coraz więcej firm, z których każda organizuje wydarzenia i konferencje. W związku z tym rozwija się też sukcesywnie rynek hotelowy i cały rynek konferencyjny. To właśnie jest jedna z branż, na które mocno stawia Biuro Rozwoju Gospodarczego - dodaje.

Według danych JLL w Warszawie działa ponad 100 hoteli, w ciągu kilku kolejnych lat zaplanowano około 25 nowych otwarć. To tyle, ile podczas ostatnich dziesięciu lat, co wskazuje, że rynek przyspiesza. Wiele nowych inwestycji powstanie w ścisłym centrum stolicy oraz na sąsiadującej z nim Woli.

Większość miejsc hotelowych zajęta jest w tygodniu, a nie w weekendy, co wpływa też na ceny noclegów, które w soboty potrafią spaść nawet o połowę w porównaniu z dniami roboczymi.

- Trend jest taki, że na pewno miasto będzie prowadziło lobbing na rzecz powstania nowego centrum kongresowego, który dalej będzie rozwijał wymienione wcześniej gałęzie gospodarki. Warszawa wystawia się z sukcesami na dwóch największych w Europie i na świecie targach inwestycyjnych, w Cannes i w Monachium, te działania będą kontynuowane. Rozwijany jest też dosyć intensywnie obszar Pragi, czyli prawobrzeżnej Warszawy, która przez lata była trochę zapomniana. Teraz prowadzony jest projekt rewitalizacji, w ramach którego między innymi aspekt turystyczny jest mocno wdrażany i tym zajmuje się WOT - mówi Mateusz Czerwiński.

W pierwszej połowie 2018 roku według GUS w Polsce udzielono turystom zagranicznym 7,7 miliona noclegów, z czego 1,4 miliona w województwie mazowieckim. To niemal 18,5 procent wszystkich noclegów zagranicznych gości w Polsce - więcej odnotowano tylko w Małopolsce i w Zachodniopomorskiem. Biorąc pod uwagę wszystkie noclegi, z gośćmi krajowymi włącznie, odsetek spada do 11,5 procent, co wskazuje na wagę wizyt cudzoziemców w stolicy. Natomiast wśród powiatów i miast na prawach powiatu Warszawa zajęła 1. miejsce pod względem udzielonych noclegów z wynikiem niemal 3 miliony.

- Oprócz tego jest cała masa projektów typowo naukowych, w których miasto współpracuje z lokalnymi uczelniami, stowarzyszeniami, start-upami. One mają rozwijać nas jako bardzo innowacyjną gospodarkę, w zakresie cybersecurity, technik informacyjnych, ale też na przykład zrównoważonej żywności, bo to jest obszar bardzo ważny dla Mazowsza - podkreśla wiceprezes WOT.