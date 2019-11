Kreml tworzy własną Wikipedię

Władimir Putin we wtorek zebrał prezydencką radę ds. języka rosyjskiego, na której czele stoi Władimir Tołstoj, praprawnuk słynnego pisarza Lwa Tołstoja. To nie literatura była jednak głównym tematem spotkania. Gospodarz Kremla skupił uwagę na sytuacji w rosyjskiej sieci.

– Jeżeli chodzi o Wikipedię, najlepiej zastąpić ją nową Wielką Rosyjską Encyklopedią w wersji elektronicznej. W każdym razie to będzie wiarygodna informacja, przedstawiona w dobrej współczesnej odsłonie – oświadczył.

Jeszcze we wrześniu rosyjski rząd założył w przyszłorocznym budżecie około 1,7 mld rubli (równowartość ponad 100 mln zł) dotacji na utworzenie „rosyjskiego odpowiednika Wikipedii".

– Na początku wydawało się, że Wikipedia jest niezłym pomysłem. Obecnie stała się jednak narzędziem, które zmienia rzeczywistość polityczną. Młodzi ludzie traktują to źródło jako prawdę objawioną – mówi „Rzeczpospolitej" Aleksiej Muchin, szef związanego z Kremlem moskiewskiego Centrum Informacji Politycznej.

Warto zaznaczyć, że rosyjska spółka Wikimedia.ru nie ma najgorszych relacji z władzami. Niedawno dostała nawet kremlowski grant w wysokości 8,4 mln rubli (około 420 tys. zł) na „nauczanie i motywowanie" studentów rosyjskich uczelni do pisania artykułów w rosyjskiej Wikipedii. Od lat portal jest polem bitwy pomiędzy internautami, zwłaszcza jeżeli chodzi o najnowszą historię Rosji. Z ukraińskiej Wikipedii dowiadujemy się np., że Krym „pod koniec lutego 2014 roku został zagarnięty i okupowany przez jednostki regularnej armii rosyjskiej". Rosyjska Wikipedia jest nieco ostrożniejsza i unika jednoznacznych określeń.

Co o tym pisze BRE (bigenc.ru), która tworzy alternatywę Wikipedii? „Republika Krym jest podmiotem Federacji Rosyjskiej. Znajduje się na Półwyspie Krymskim pomiędzy Morzem Czarnym a Morzem Azowskim. Na północy graniczy z Ukrainą. Jest częścią Południowego Okręgu Federalnego" – informuje główna rosyjska encyklopedia.

Naśladując Chiny

1 listopada w Rosji w życie weszła ustawa o suwerennym internecie, która zakłada utworzenie wewnętrznej rosyjskiej sieci. Wśród autorów projektu jest deputowany do Dumy Andriej Ługowoj (oskarżany przez brytyjskie służby o zabójstwo Aleksandra Litwinienki). Ma to być „rosyjska kopia globalnej sieci", służąca temu, by „w sytuacji nadzwyczajnej Rosja nie została odcięta od internetu".