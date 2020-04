UE: 700 mln euro na rolnictwo i biogospodarkę

Dzięki tej nowej inicjatywie finansowej EBI, bank Unii Europejskiej, chce wywołać sięgające nawet 1,6 mld euro inwestycje w europejskim w sektorze rolnym. Finansowanie jest gwarantowane przez Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), filar finansowy „Planu inwestycyjnego dla Europy”. Jego celem jest zwiększenie odporności rolnictwa na kryzys wywołany przez epidemię koronawirusa – ponieważ środki trafią właśnie do firm z łańcucha produkcji i przetwarzania żywności, gospodarstw rolnych, producentów żywności, a także producentów materiałów pochodzenia biologicznego i bioenergii.

Program zakłada umożliwienie inwestycji w sektorze prywatnym o wartości w wysokości od 15 mln do 200 mln euro. Z EBI firmy dostaną pożyczki od 7,5 mln EUR do 50 mln euro. Pieniądze mają finansować projekty związane z ochroną środowiska, energią odnawialną, efektywność energetyczną. Według optymistycznych założeń banku, program przyczyni się do tworzenia miejsc pracy na wsiach.



To kolejne tura projektu, na pierwszą transzę przed dwoma laty EBI przeznaczył 400 mln euro i ta pula została już niemal całkiem wykorzystana. Jednym z beneficjentów była polska spółdzielnia mleczarska Mlekpol, która dostała 50 mln euro kredytu na inwestycje w zakładzie w Grajewie, jednym z 12 zakładów spółki w Polsce.