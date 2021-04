Zapraszamy do udziału w 19. edycji rankingu kancelarii prawniczych

To jedno z najważniejszych wydarzeń w środowisku, a liczba jego uczestników ciągle rośnie. Niestety, pandemia, podobnie jak w ubiegłym roku, nie pozwoliła na organizację tradycyjnej gali. Nie będziemy mogli się spotkać, aby wspólnie celebrować to ważne dla świata prawniczego wydarzenie. Uroczyste ogłoszenie wyników kolejny raz przeniesie się do sieci. Zapraszamy w drugiej połowie czerwca na stronę rp.pl. Na specjalnej platformie internetowej zaprezentujemy wyniki, zestawiając je z danymi z lat poprzednich. W tegorocznym rankingu rozwijamy kategorie dotyczące innowacji. W rekomendacjach też pojawiły się nowe kategorie. Z powodu pandemii wyróżnień w poszczególnych kategoriach rekomendacyjnych nie będą przyznawać kapituły. Wskazania pozostawiamy samym kancelariom. Wybór dokonany przez kapituły zostaje natomiast zawężony do kilku kategorii – transakcji, innowacji i stron internetowych. Podobnie jak w ubiegłym roku wyróżnienia przyznamy również kancelariom zaangażowanym w zwalczanie skutków Covid-19. Kancelarie mające minimum pięciu prawników, w tym czterech z uprawnieniami, które chcą uczestniczyć w rankingu, a nie dostały ankiety, prosimy o kontakt z redakcją na adres e-mail: ranking@rp.pl. Termin nadsyłania ankiet upływa 5 maja 2021 r.

