Czy to jest koniec audytu w obecnej postaci?

I tu z pomocą przychodzi sztuczna inteligencja. Z jednej strony postrzegana jako zagrożenie, gdyż budzi obawy o utratę miejsc pracy w branży, która od wielu lat boryka się z istotnym niedoborem wysoko wykwalifikowanych pracowników i głośno dyskutowana pod kątem wyzwań etycznych– w jaki sposób sprawić, by algorytmy funkcjonowały zgodnie z kodeksem etyki biegłych rewidentów? Z drugiej strony może być wykorzystana do automatyzacji wielu powtarzalnych zadań np.: analizowania dużych zbiorów danych i identyfikowania e wzorców czy nieprawidłowości, które ograniczą ryzyko badania sprawozdania finansowego. To usprawnienie może pozwolić audytorom skupić się na obszarach, w których prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości jest największe.

Wsparcie dla branży audytorskiej oferują obecnie również uczelnie poprzez nowe kierunki studiów, które ułatwiają zdobywanie uprawnień biegłego rewidenta i oferują zdobycie szerokiego wachlarza dodatkowych umiejętności.

Warto wspomnieć również o kolejnym wyzwaniu dla branży audytorskiej jakim jest tematyka ESG. Nowe standardy raportowania w zakresie odpowiedzialności środowiskowej, społecznej i gospodarczej biznesu oznaczają, że audytorzy muszą dostosować swoje procedury i praktyki do nowych wymagań, choć dzięki nim będą mogli lepiej zrozumieć biznes klienta. Pojawia się też nowe pole do współpracy biznesu z branżą audytorską – biegli rewidenci mogą edukować klientów w tematyce ESG oraz udzielać wsparcia w zakresie implementacji praktyk zrównoważonego rozwoju.

Branża audytorska odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu zaufania publicznego do informacji finansowych. Jest niezwykle ważna dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki i zapewnienia rzetelnych danych finansowych. Z jednej strony stoi przed wieloma wyzwaniami, z drugiej – ma szanse na dalszy rozwój. Jej przyszłość zależy jednak od partnerstwa ludzi i maszyn, w którym to AI „wyręcza” audytora w analizie dużych zbiorów danych i wykrywaniu ryzyka, ale na koniec to i tak audytorzy podejmują ostateczne decyzje i ponoszą odpowiedzialność za przeprowadzony audyt.

