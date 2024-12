Wynegocjowana w trakcie spotkania kwota jest uzupełnieniem zrealizowanych w latach 2022-2024 podwyżek wynagrodzeń. W ten sposób wypełnione zostały żądania, które stanowiły dla związków podstawę do wszczęcia sporów. Natomiast ustalenia przyjęte w kwestii wynagrodzenia minimalnego, które zacznie obowiązywać od marca 2025, kończą dotychczasową praktykę uzyskiwania ustawowej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę poprzez wliczanie do niego premii.

W czwartkowym spotkaniu udział wzięło 18 związków zawodowych. Sygnatariusze porozumienia – Przedstawiciele Związku Zawodowego Pracowników Poczty oraz Związku Zawodowego Unia Pocztowa, zaapelowali do pozostałych związków o przyjęcie wynegocjowanych warunków i zakończenie wszystkich aktywnych sporów płacowych.

Ruszył Program Dobrowolnych Odejść w Poczcie Polskiej

Pod koniec listopada zarząd Poczty Polskiej poinformował o starcie Program Dobrowolnych Odejść. W pierwszym jego etapie propozycję odejścia otrzymało 707 osób, a 73 proc. z nich przyjęło ofertę. 90 proc. osób, które dostały propozycję odejścia w pierwszym etapie POD, to pracownicy centrali spółki. POD to element programu ratowania Poczty Polskiej. W jego ramach spółka zamierza zwolnić 9,3 tys. osób, czyli ok. 15 proc. załogi. Plan przewiduje, że pracownicy, którzy zdecydują się skorzystać z Programu Dobrowolnych Odejść, otrzymają równowartość 12 pensji i będą mogli podjąć nową pracę już następnego dnia. W tym roku PDO ma kosztować Pocztę Polską ok. 50 mln zł, a koszt całego programu to ok. 600 mln zł.

Prezes Mikosz przypomniał niedawno, że blisko 65 proc. kosztów Poczty Polskiej stanowią płace. W porównaniu do innych poczt europejskich, które przeszły już procesy modernizacji działań, jego zdaniem to „niewspółmiernie duża wartość".