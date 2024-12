Rozliczanie PiS. Adrian Zandberg: Ludzie już żyją czymś innym

„Rozliczanie PiS postępuje wolniej, bo nie wszyscy w Koalicji zrozumieli, że bez rozliczenia nie będzie naprawy Rzeczpospolitej. I jeśli się wreszcie nie ogarną, sami zostaną przez ludzi rozliczeni” – napisał na początku miesiąca w serwisie X premier Donald Tusk, wywołując lawinę komentarzy.

Reklama

„Kto konkretnie nie zrozumiał i nie spełnia oczekiwań społecznych oraz Pańskich w tym zakresie? Proszę nie odnosić się tak enigmatycznie do wszystkich formacji koalicji rządzącej, to niesprawiedliwe i mącące. Zatem: czyja to jest wina?" – skomentowała wpis Tuska Anna Maria Żukowska, przewodnicząca parlamentarnego klubu Lewicy. „To może prokuratura w końcu zacznie sprawnie pracować?” – spytał z kolei Sławomir Ćwik z Polski 2050.

Donald Tusk krytykuje tempo rozliczeń PiS. Reakcje polityków

Temat rozliczeń PiS na platformie X podjął też Szymon Hołownia. „Niektórzy uważają, że karanie mandatem za zdejmowanie tabliczek to »rozliczenia«. Trzeba wreszcie oskarżyć i skazać tych, którzy ukradli ludziom pieniądze. Popełnili poważne przestępstwa. Ludzie czekają na sprawiedliwość, nie na teatr i zemstę” – napisał marszałek Sejmu. Z kolei minister sprawiedliwości Adam Bodnar opublikował w mediach społecznościowych wpis, będący podsumowaniem trwających śledztw i zarzutów wobec przedstawicieli poprzedniej władzy oraz instytucji państwowych.

Czytaj więcej Komentarze Estera Flieger: Która godzina? Donald Tusk odpowiada: „Rozliczenia” Chleba i rozliczeń. A wobec rosnących cen masła, tego drugiego nawet więcej. Widzieliśmy to już w USA: roztaczano wizję Donalda Trumpa wyprowadzanego w kajdankach, podczas gdy polityczny Święty Graal leżał zupełnie gdzieś indziej.

Głos dyskusji w sobotę zabrał Adrian Zandberg. Jego zdaniem „z rozliczeniami jest taki feler, że nowa władza ma na to zwykle rok”. Tymczasem „ten rok minął” – od powołania rządu Tuska – a „Platforma przeputała go na komisje śledcze, z których niewiele wynika oraz na ściganie pisowskich dziadków za to, że zerwali jakąś kartkę z wieńca nagrobnego”.