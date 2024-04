Ceny za audyt będą rosły

Opinia partnera

Reklama

Badania rynkowe wskazują bowiem, że wskaźnik stosunku ceny za audyt do wartości przychodów audytowanych spółek dla Polski należy do jednych z najniższych w UE. To pokazuje, że ceny audytu w Polsce są wciąż niedoszacowane w stosunku do cen audytu w pozostałych krajach europejskich.

Główne przyczyny wzrostu cen to zmniejszająca się konkurencja na rynku audytu, jak również znacząco zwiększające się koszty realizacji usług wynikające z ciągłej konieczności podnoszenia jakości przeprowadzanych audytów. Głównym beneficjentem zmniejszającej się konkurencji na rynku audytorskim są średnie firmy, których udział w rynku ciągle wzrasta. Wynika to w głównej mierze z zaostrzających się regulacji dotyczących funkcjonowania firm audytorskich. Konieczność stosowania się do zaostrzonych przepisów i zwiększona odpowiedzialność spowodowały, że tylko większe firmy audytorskie są w stanie realizować usługi audytu przy zachowaniu odpowiednich standardów. To powoduje odpływ mniejszych audytorów, szczególnie jeżeli chodzi o rynek badań JZP.

Najwięksi audytorzy natomiast coraz częściej rezygnują z oferowania audytu na rzecz szeroko pojętych usług doradczych, co powoduje, że dla firm audytorskich średniej wielkości tworzy się luka rynkowa, którą skutecznie wykorzystują. Na podwyżki cen za audyt wpływ mają również koszty pozyskania i utrzymania odpowiednio wykwalifikowanych zasobów osobowych, które są niezbędne do wykonania usług audytorskich na odpowiednim poziomie.

- Dominik Biel, partner zarządzający w Grupie UHY ECA