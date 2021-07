Jest nowa forma oszustwa - na wygraną w loterii szczepionkowej

„Dotarły do nas sygnały od pacjentów, do których zadzwoniły osoby podające się za organizatorów loterii. Osoby te informowały o wygranej, którą miały być leki nierefundowane przez NFZ, oraz o konieczności opłacenia przesyłki z nagrodą. Prawdopodobnie to próba wykorzystania trwającej Loterii Narodowego Programu Szczepień (NPSz) do działań niezgodnych z prawem” - poinformował w piątek Narodowy Fundusz Zdrowia na swojej stronie internetowej.

Poniżej dalsza część artykułu