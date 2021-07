Kolumbijczycy i Amerykanie wśród zabójców prezydenta Haiti

- Cudzoziemcy przyjechali do naszego kraju, by zabić prezydenta - powiedział Charles. - Było 26 Kolumbijczyków, zidentyfikowanych na podstawie paszportów i dwóch Amerykanów pochodzenia Haitańskiego - mówił Leon.

W czasie operacji wymierzonej w zabójców prezydenta haitańskim siłom bezpieczeństwa udało się wytropić podejrzanych, którzy mieli skryć się w domu znajdującym się niedaleko miejsca zbrodni w Petionville, na północnym przedmieściu stolicy kraju, Port-au-Prince. Doszło do potyczki między policją a zabójcami, która trwała do późnej nocy.

Policji udało się pojmać 15 Kolumbijczyków i dwóch Amerykanów. Trzech zabójców zginęło, a ośmiu pozostaje na wolności.

Minister obrony Kolumbii, Diego Molano, w wydanym oświadczeniu podał, że ze wstępnych informacji wynika, iż Kolumbijczycy biorący udział w ataku to emerytowani członkowie kolumbijskiej armii. Molano zapowiedział, że Kolumbia będzie współpracować przy śledztwie ws. zabójstwa prezydenta.

Zatrzymani Amerykanie pochodzenia haitańskiego to 35-letni James Solages i 55-letni Joseph Vincent - podały władze Haiti.

Departament Stanu USA nie potwierdził, czy wśród zatrzymanych przez haitańskie władze są obywatele USA.

Władze nie podały jeszcze motywu zabójstwa.

Moise, od momentu objęcia urzędu w 2017 roku, musiał mierzyć się z masowymi protestami przeciwko jego rządom, do których dochodziło w związku z oskarżeniami o korupcję, a także sposobem, w jaki zarządzał on gospodarką oraz zarzutami, że prezydent zmierza do dyktatury.