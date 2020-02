USA: Po 120 latach Kongres uznał lincz za zbrodnię nienawiści

Kongresmen z Illinois Bobby Rush, komentując przyjęcie ustawy przez Kongres podkreślił, że parlament USA "wysyła silny sygnał, że dla przemocy - w szczególności przemocy rasowej - nie ma miejsca w amerykańskim społeczeństwie".

Lincz jest definiowany jako zabicie osoby przez grupę osób na podstawie oskarżeń o domniemane przestępstwo, bez procesu przed sądem.

Do lat 60-tych XX wieku w USA zlinczowano tysiące osób, w większości czarnoskórych. Do linczów dochodziło szczególnie często w południowych stanach.

14-letni Emmett Till został zamordowany w 1955 roku po tym, jak oskarżono go o flirtowanie z 21-letnią Carolyn Bryant, białą kobietą, żonatą właścicielką niewielkiego sklepu w mieście Money w Missisipi. Chłopiec został uprowadzony przez męża kobiety i jego brata, którzy torturowali go po czym zastrzelili, a ciało wrzucili do rzeki.

W procesie z września 1955 roku złożona wyłącznie z białych ława przysięgłych uznała obu mężczyzn za niewinnych w sprawie o uprowadzenie i morderstwo. Rok później, chronieni przez prawo zakazujące sądzenia osoby, za to samo przestępstwo, obaj przyznali się do zamordowania nastolatka w wywiadzie udzielonym jednemu z magazynów.

Ustawa antylinczowa im Tilla trafi teraz na biurko prezydenta USA.