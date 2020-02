Po 34 latach rozwiążą zagadkę morderstwa premiera Szwecji?

Prokuratorzy „albo postawią zarzuty, albo zamkną dochodzenie” - powiedział Krister Petersson, który prowadzi śledztwo, dodając, że ogłosi decyzję do końca czerwca.

Palme zginął 28 lutego 1986 r., po tym jak wraz ze swoją żoną Lisbeth opuścił kino w Sztokholmie i szedł do domu, zwolniwszy wcześniej z obowiązków agentów ochrony. Niezidentyfikowany do dziś napastnik podszedł do pary i strzelił premierowi w plecy. Ranna została też żona. W 30. rocznicę zbrodni obecny premier Stefan Lofven nazwał nierozwiązaną sprawę morderstwa „otwartą raną”.