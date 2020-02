Francja: Zakładali maskę, udawali ministra, wyłudzali miliony

54-letni Gilbert Chikli i 35-letni Anthony Lasarevitsch mieli zaplanować przestępstwo i kierować działaniami pięciu innych osób.

Ofiarą fałszywego Le Driana (w momencie oszustwa był ministrem obrony) padł m.in. miliarder Aga Khan, który miał przekazać oszustom 20 mln euro.

Z kolei turecki miliarder Inan Kirac stracił na oszustwie 45 mln euro.

Oszuści mieli łącznie kontaktować się ze 150 osobami, w tym prezydentem Gabonu Alim Bongo, dyrektorem generalnym firmy Lafarge i arcybiskupem Paryża. Jednak tylko od trzech osób udało im się wyłudzić pieniądze.

Przez telefon oszuści mieli mówić rozmówcom, że francuskie państwo potrzebuje pilnej pomocy finansowej w związku z "tajnymi operacjami" - zazwyczaj mówili o konieczności wypłacenia okupu porywaczom w Syrii albo akcjach antyterrorystycznych.

Darczyńcom obiecywano natychmiastowy zwrot kosztów.

Aby dodać sobie wiarygodności w niektórych przypadkach oszuści łączyli się z ofiarami przez Skype'a - wówczas jeden z nich zakładał silikonową maskę Le Driana i występował za biurkiem na tel francuskiej i unijnej flagi.

Chikli nie przyznał się do winy. - Udowodnię w czasie procesu, że to jest niemożliwe, abym to był ja - mówił przed sądem. Pokazując zdjęcie mężczyzny w masce Le Driana na komputerze swojego prawnika mówił, że "trzeba być ślepym, aby nie widzieć, że to nie może być Gilbert Chikli".

Chikli jest też podejrzewany o wymyślenie "oszustwa na dyrektora generalnego", które polegało na podszywaniu się pod dyrektorów generalnych wielkich korporacji w celu wyłudzenia milionów euro od korporacji międzynarodowych - w tym Kia Motors, Hugo Bossa i Chanel.

Chikliego i Lasarevitcha aresztowano na Ukrainie w 2017 roku. Obaj mieli przygotowywać tam kolejne oszustwo, w ramach którego mieli podawać się za księcia Monaco.

Proces potrwa do 12 lutego.