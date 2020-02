Zamknięte szkoły w Toronto. Strzały w okolicy liceum

Gdy policjanci przybyli na miejsce, na parkingu znaleźli łuski i dziury po kulach w karoserii samochodu. Nie ma doniesień o ofiarach i rannych.

Zarząd szkół podjął decyzję o zamknięciu placówek na czas trwania dochodzenia.

Policja podała rysopis poszukiwanego. To czarnoskóry mężczyzna w wieku od 18 do 20 lat. Zaapelowano do mieszkańców Toronto, by nie zbliżali się do terenu objętego dochodzeniem.