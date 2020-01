Kolega podał mu kanapkę z rtęcią. Zmarł po czterech latach

W marcu 2019 roku sąd zadecydował o karze dożywotniego pozbawienia wolności dla Klausa O., zaznaczając, że nie będzie mógł się on starać o wcześniejsze zwolnienie, gdyż "jest zagrożeniem dla całego społeczeństwa". Sprawa nie zakończyła się jednak, gdyż Klaus O. odwołał się od wyroku do Federalnego Trybunału Sprawiedliwości.



Jedna z ofiar mężczyzny, 26-latek, który cztery lata temu zapadł w śpiączkę po zatruciu rtęcią i octanem ołowiu, zmarł w tym tygodniu, co potwierdził Sąd Okręgowy w Bielefeld. Prokurator Veit Walter poinformował, że Sąd Najwyższy Niemiec może zarządzić nowy proces, w związku z tym, że jedna z ofiar straciła życie. Pozostałe dwie ofiary Klausa O. doznały natomiast nieodwracalnych uszkodzeń nerek.



Mężczyźni pracowali w firmie, która zajmuje się armaturą metalową w miejscowości Schloss Holte-Stukenbrock w północno-zachodnich Niemczech.