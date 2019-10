Prezydent Hondurasu chronił brata, przemycającego kokainę?

Prezydent Juan Orlando Hernandez napisał na Twitterze, że doniesienia te są w "100 proc. fałszywe, absurdalne i śmieszne". Zapewnił, że nie przyjmował pieniędzy od przemytników narkotyków.

Richman zaapelował do ławy przysięgłych, by ta uznała winę Tony'ego Hernandeza, aresztowanego w Miami w ubiegłym roku. Hernandez nie przyznaje się do winy.

Prokurator opisał brata prezydenta Hondurasu jako kluczowego gracza w "rozbudowanej, wspieranej przez państwo organizacji", która działała z pomocą "kupioną i opłaconą" rządu Hondurasu, armii i policji tego kraju.

- Najważniejsze jest to, że oskarżony był chroniony przez - i miał dostęp do - swojego brata, obecnego prezydenta Hondurasu - dodał Richman.

Wierząc, że nie grozi mu zatrzymanie Tony Hernandez miał stać się tak arogancki, że na paczkach z kokainą przemycanych do USA umieszczał swoje inicjały.

Tymczasem adwokat Hernandeza, Omar Alone powiedział, że cała sprawa zbudowana jest na kłamstwach przemytników narkotyków, szukających zemsty na prezydencie kraju.

Prezydent Hondurasu w przeszłości zaprzeczał, jakoby był zaangażowany w przemyt narkotyków. W środę jego kancelaria podała, że rząd Hondurasu rozbił sześć najpotężniejszych karteli narkotykowych w Hondurasie i dokonał ekstradycji 24 przemytników narkotyków do USA.

Obecna administracja USA wspiera prezydenta Hernandeza jako sojusznika Waszyngtonu w walce z przemytem narkotyków.