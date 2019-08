Tajemnicza egzekucja Gruzina w Berlinie. Zabójcą Czeczen

Zabójca podszedł do swojej ofiary od tyłu, strzelił do niego dwa razy i uciekł rowerem. Zabity był wówczas w drodze do meczetu. Świadkowie mówią, że morderstwo przypominało egzekucję. Jak donosił później"Bild am Sonntag", policjanci znaleźli później pistolet Glock, którym prawdopodobnie posłużył się napastnik, perukę i rower z pobliskiej rzeki Szprewy. Z kolei wg "Tagesspiegel" w domu podejrzanego znaleziono dużą sumę pieniędzy.

Nurkowie przeszukują dno Szprewy

AFP