Pięcioletni Dawid zginął od wielu ciosów nożem

We wnętrzu skody znaleziono bowiem liczne ślady krwi należącej do chłopca. – W oparciu o wstępne sprawozdania z badań DNA możemy powiedzieć, że w aucie ujawniono ślady krwi, m.in. na foteliku dziecięcym, osłonie przeciwsłonecznej oraz innych elementach tapicerki. Wstępne wyniki badań wskazują, iż była to krew Dawida – potwierdza rzecznik prokuratury.

Na odzieży ojca Dawida nie znaleziono śladów DNA pochodzących od dziecka. Jednak – jak podkreśla prokuratura – biorąc pod uwagę znaczne zaplamienie krwią przekazanych do badań ubrań (co było związane z tym, że Paweł Ż. rzucił się pod pociąg), „materiał biologiczny mógł ulec kontaminacji, a więc nie było możliwe wyizolowanie DNA poszczególnych osób”.

– W tym zakresie czekamy jednak na opinie biegłych i dopiero one będą rozstrzygające. Na chwilę obecną mamy jedynie wstępne sprawozdania z badań – zaznacza prok. Łapczyński.

Wygląda na to, że ojciec zamordował chłopca da krótko po rozmowie telefonicznej ze swoją żoną, i dramatycznej zapowiedzi, w której dał jej do zrozumienia, że „więcej syna nie zobaczy”.

Postępowanie trwa. Śledczy analizują dane na nośnikach elektronicznych należących do Pawła Ż. i inne zgromadzone materiały dowodowe

– Analizujemy zeznania świadków i czekamy na wyniki zleconych ekspertyz, m.in. informatycznych. Weryfikujemy również dokładne sytuację życiową ojca, w tym informacje o jego problemach, relacje rodzinne – wskazuje Łukasz Łapczyński, dodając, że w tym zakresie istotne będą opinie specjalistów, w tym psychologów uzyskane w oparciu całość zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego.

Sekcja zwłok pięciolatka trwała 5 godzin. Zabezpieczono materiały do badań, w tym DNA i histopatologicznych.