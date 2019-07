Rosyjscy hakerzy zaatakowali fundację George'a Sorosa

Serwis dodaje, że założycielami były osoby z tzw. grup Fancy Bear. Ci sami hakerzy, ściśle powiązani z rosyjskim wywiadem wojskowym GRU, zhakowali serwery Partii Demokratycznej podczas wyborów w USA w 2016 r. Później opublikowali zgromadzone materiały.

W 2016 roku na serwery Demokratów dostano się metoda phishingu, która polega na udawaniu innej osoby lub organizacji po to, by odbiorca informacji kliknął w podesłany link. Pozwala to hakerowi dostać się do komputera odbiorcy.

Ataki phishingowe miały być wymierzone m.in. w fundację George'a Sorosa.

