Włoska prokuratura postawiła zarzuty przysłówkowi

Sądowy tłumacz języka tigrinia oświadczył, że "Mesi" to nie imię ani nazwisko, tylko błędnie zapisany przysłówek "kiedy". Potwierdzili to trzej tłumacze z Erytrei.

Prokuratorzy przeprowadzający międzynarodowe śledztwo w sprawie przemytu ludzi napisali, że za przemyt kobiety o imieniu Martha z Afryki do Europy odpowiada "Mesi" i jemu należy postawić zarzuty.

Zatrzymano nie tego mężczyznę?

To element procesu w sprawie Medhanie Yehdego Mereda, przemytnika, którego przedstawiciele Włoch nazywają "Al Caponem pustyni" i "Generałem".

W 2016 r. w Chartumie doszło do aresztowania mężczyzny, którego śledczy uważają za Mereda. W zatrzymaniu brała udział tajna policja sudańska i brytyjska National Crime Agency. Podejrzany został przetransportowany do aresztu we Włoszech.

Jak pisze "Guardian", w sprawie doszło do pomyłki identyfikacyjnej, a aresztowany to w istocie erytrejski uchodźca Medhanie Tesfamariam Berhe, pracownik rolny.

O tym, że doszło do błędu mają świadczyć testy DNA pobrane od syna Mereda i matki Berhego, zeznania świadków oraz dziennikarskie śledztwo SVT i "Guardiana", które wykazało, że gdy Berhe siedział w areszcie, prawdziwy Mered "używał życia" w Ugandzie.