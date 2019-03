Oslo: Uczeń zaatakował nożem w szkole. Cztery osoby ranne

Napastnik uzbrojony w nóż zaatakował i zranił we wtorek nauczyciela i trzech innych pracowników w szkole w Oslo. Według doniesień norweskich mediów napastnikiem jest uczeń placówki.

Napastnik został zatrzymany, ale motyw jego działania nie jest na razie znany - poinformowała norweska policja.

Poniżej dalsza część artykułu

Cztery osoby ranne, które są pracownikami szkoły Brynseng we wschodniej części miasta, zostały przewiezione do szpitala z lekkimi obrażeniami. Uczeń, który nóż użyty do ataku miał zabrać ze szkolnej stołówki, został szybko obezwładniony.

Sven Christian Lie z departamentu policji w Oslo powiedział, że w sprawie zdarzenia zostało wszczęte śledztwo, a funkcjonariusze przesłuchują świadków incydentu.

Policja otrzymała wezwanie do zdarzenia o godz. 8.30 czasu lokalnego. Jak informuje norweski nadawca NTB, mundurowi dotarli na miejsce niecałe 10 minut później.

#Oslo Vi er pa Brynseng skole, i forbindelse med en vold og trusselsituasjon. Vi har kontroll pa gjerningsperson. Mindre personskade, ambulanse behandler de involverte. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) 19 marca 2019

Dyrekcja szkoły, w której doszło do ataku, odmówiła wydania oświadczenia norweskim mediom.