Zarzuty dla prowadzącego escape room w Koszalinie Fotorzepa/ Marian Zubrzycki

Koszalińska prokuratura postawiła zatrzymanemu Miłoszowi S. zarzuty umyślnego doprowadzenia do niebezpieczeństwa wybuchu pożaru i nieumyślnego doprowadzenia do śmierci osób, które zginęły w piątkowym pożarze escape roomu. Mężczyźnie grozi do ośmiu lat więzienia.