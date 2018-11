Nastolatka sprzedana na Facebooku. Za 500 krów

Jak informuje „The Independent”, do zdarzenia doszło w Sudanie Południowym. Zamieszczone na Facebooku ogłoszenie dotyczące sprzedaży 16-letniej dziewczyny zostało zlikwidowane dopiero 9 listopada, gdy była już mężatką. Aukcja rozpoczęła się 25 października.

Mężczyzna, który chciał skorzystać z oferty, w zamian za rękę dziewczyny, zaproponował jej ojcu 500 krów, trzy samochody, a także 10 tysięcy dolarów

- Posty, strony czy reklamy promujące i nakłaniające do handlu ludźmi są całkowicie zakazane. Usunęliśmy wpis i konta wszystkich osób, które brały udział w licytacji – poinformował rzecznik Facebooka. "To barbarzyńskie wykorzystanie technologii przypomina czasy niewolnictwa. To, że w dzisiejszych czasach dziewczyna może zostać sprzedana na największym portalu społecznościowym, jest wprost nie do uwierzenia” – napisała w oświadczeniu organizacja Plan International, która działa na rzecz praw dzieci.

Despite various appeals made by human rights group, a 16 year old girl child became a victim to an online marriage auction post, which was not taken down by Facebook in South Sudan. Sinking part is that people are now opting for social media for fulfilling orthodox rituals. pic.twitter.com/tj4cMADeFN