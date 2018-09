USA: Policjantka, która pomyliła mieszkania, oskarżona o zabójstwo

30-letnia policjantka Amber Guyger z Dallas (Teksas) została oskarżona o zabójstwo, po tym jak pomyliła mieszkania i zastrzeliła mężczyznę biorąc go za włamywacza (w rzeczywistości była w jego, a nie - jak sądziła - w swoim mieszkaniu).

Ofiarą policjantki padł 26-letni Botham Shem Jean. Jego rodzina domaga się, by policjantka do czasu rozprawy trafiła do aresztu.

Botham Shem Jean był absolwentem uniwersytetu w Arkansas. Pracował dla międzynarodowej korporacji PricewaterhousCoopers - podaje BBC.

Guyger w policji pracowała od czterech lat. Po tym jak zastrzeliła przez pomyłkę 26-latka - jak informuje Departament Bezpieczeństwa Publicznego Teksasu - trafiła do aresztu w hrabstwie Kaufman, a w jej sprawie rozpoczęło się śledztwo. Z aresztu wyszła już wpłacając kaucję w wysokości 300 tys. dolarów.

Rodzina ofiary wynajęła prawnika Benjamina Crumpa, który - jak zauważa BBC - reprezentował rodziny Trayvona Martina i Michaela Browna, dwóch czarnoskórych nastolatków, którzy - mimo iż byli nieuzbrojeni - zostali zastrzeleni (pierwszy przez członka straży obywatelskiej, drugi przez policjanta).

Do tragicznej pomyłki Guyger doszło w dużym apartamentowcu, znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie komendy policji.

Według oświadczenia policji Guyger, ubrana w mundur, weszła do mieszkania, które - jak sądziła - było jej mieszkaniem - i zobaczyła Bothama Shem Jeana (w rzeczywistości weszła do jego mieszkania).

Dalszy przebieg zdarzeń jest niejasny. Wiadomo tylko, że 30-latka sięgnęła po broń i strzeliła w kierunku mężczyzny. Potem wezwała policję i pogotowie. 26-latek został zabrany do szpitala, gdzie zmarł. Guyger na miejscu przebadano na obecność alkoholu i narkotyków we krwi.

Burmistrz Dallas, Mike Rawlings, mówiąc o zastrzelonym mężczyźnie stwierdził, iż "był on dokładnie takim obywatelem, jakich chcemy mieć w Dallas". - I dlatego to straszne, że doszło do tej tragedii. Nie tylko (Botham Jean) stracił życie, ale my straciliśmy potencjalnego lidera tego miasta na dziesięciolecia - mówił.