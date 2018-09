Chiny: Wjechał samochodem w tłum. Nie żyje co najmniej 9 osób

Chińskie media podają, że osoby, które zostały zaatakowane, tańczyły i przechadzały się po placu, gdy wjechał w nie rozpędzony Land Rover.

Świadkowie zdarzenia relacjonują, że po zatrzymaniu mężczyzna wysiadł z pojazdu i zaczął atakować przypadkowe osoby nożem.

Napastnik został zatrzymany przez policję. Motywy jego działania nie są jeszcze znane.

Hengyang jest drugim co do wielkości miastem w prowincji Hunan z ponad 1 mln mieszkańców.

Red SUV intentionally crash into people in squares in Hengdong County of Hunan province in China. 9 people dead, 46 injured. pic.twitter.com/B1zdKSVgIf