Węgrzy otwierają restauracje

Budapeszteńscy restauratorzy nie ukrywali, że dla nich są to „najszczęśliwsze dni w życiu”.

Powodem jest szybko postępująca akcja szczepień przeciwko COVID-19, która na początku nadchodzącego tygodnia obejmie 40 proc. populacji. Warunkiem do otwarcia restauracji było zaszczepienie jedną dawką przynajmniej 35 proc. populacji. Rząd węgierski, który do szczepień wybrał chiński Sinopharm, Pfizera i rosyjskiego Sputnika V chce otworzyć gospodarkę tak szybko, jak to będzie tylko możliwe. Jest to pilne w sytuacji, gdy zeszłoroczny PKB odnotował spadek o 5 proc. w porównaniu z 2019.