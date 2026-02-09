Reklama

Krajowa Sieć Onkologiczna pod lupą. Dlaczego pacjenci wciąż nie mają równego dostępu do leczenia?

Krajowa Sieć Onkologiczna (KSO) była jednym z tematów rozmów w czasie debaty Medycznej Racji Stanu na Światowy Dzień Walki z Rakiem. Eksperci zwracali uwagę główne problemy, które związane są obecnie z jej działaniem. O sprawie pisze Rynek Zdrowia.

Publikacja: 09.02.2026 10:16

Eksperci rozmawiali na temat funkcjonowania Krajowej Sieci Onkologicznej

Foto: Olena Serzhanova / Adobe Stock

Joanna Kamińska

Celem Krajowej Sieci Onkologicznej, jak przypomina serwis, jest zapewnienie równości dostępu i wysokiej jakości leczenia. Eksperci zgromadzeni na wspomnianej debacie zwracali jednak uwagę, że system nie został jeszcze w pełni wdrożony i występują w tej kwestii różnice między szpitalami, co oznacza nierówności w dostępie do leczenia dla pacjentów. Wśród głównych problemów wymienili brak elektronicznej karty DiLO i kontroli standardów oraz leczenie poza konsyliami.

Coraz więcej koordynatorów otrzymuje certyfikaty. Obecnie w Polsce mamy 1 tys. certyfikowanych koord
Ochrona zdrowia
Ponad tysiąc certyfikowanych koordynatorów. Zmiany w organizacji polskiej onkologii

Wyzwania Krajowej Sieci Onkologicznej: Brak elektronicznej karty DiLO i leczenie poza konsylium

Zdaniem prof. Piotra Rutkowskiego, przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, cytowanego przez Rynek Zdrowia, pierwszym brakującym elementem KSO jest elektroniczna karta DiLO, a ponadto wskaźniki jakościowe pokazujące, czy system działa prawidłowo.

Z kolei Michał Dzięgielewski, pełnomocnik prezesa NFZ podkreślił, że KSO ma pomóc racjonalizować wydatki.

– Rozumiemy, że obecnie KSO jest w okresie dojrzewania. Z czasem będzie krzepnąć. Pojawią się wskaźniki i mierniki, za pomocą których będziemy eliminować z sieci najgorsze ośrodki – zaznaczył Dzięgielewski. I dodał: Nie możemy przyjąć, że żaden z pacjentów onkologicznych nie będzie leczony poza siecią, a jednocześnie nie akceptujemy sytuacji, w której pacjent onkologiczny będzie leczony w sieci poza kartą DiLO i konsylium.

Czytaj więcej: Idą zmiany w onkologii. Najgorsze ośrodki będą usuwane z sieci

