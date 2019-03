Odszedł prokurator Andrzej Kaucz

Miał 67 lat. Ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego.

W 1979 r. trafił do „brygady tygrysa", czyli zespołu zajmującego się przestępstwami gospodarczymi, a potem sprawami politycznymi. Prowadził sprawy przeciwko Władysławowi Frasyniukowi (żądał dla niego dziesięciu lat więzienia), Barbarze Labudzie i pracownikom Pafawagu.

W latach 1994–1998 był prokuratorem wojewódzkim we Wrocławiu. Odwołany przez Hannę Suchocką, wówczas ministra sprawiedliwości, przeszedł do Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu.

W październiku 2001 r. krótko był zastępcą Prokuratora Generalnego. W 2014 został członkiem, a następnie sekretarzem Krajowej Rady Prokuratury.

W 2016 r. przeszedł w stan spoczynku. W 2017 r. wszedł w skład zarządu krytycznego wobec Zbigniewa Ziobry Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia".