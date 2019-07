USA: O obywatelstwo nie pytać

W ten sposób położył kres trwającej kilka miesięcy batalii prawnej oraz – jak określają to komentatorzy – zapobiegł kryzysowi konstytucyjnemu.

Według Konstytucji USA powszechny spis ludności ma być przeprowadzany co dziesięć lat. Jego celem jest policzenie mieszkańców całego kraju. Na podstawie tych danych przyznawane są fundusze federalne, np. na programy społeczne czy infrastrukturę. Od liczby mieszkańców zależy też, ile dany stan będzie miał przedstawicieli w Kongresie. Przykładowo Kalifornia, gdzie mieszka prawie 40 milionów ludzi, ma aż 53 reprezentantów w izbie niższej federalnego parlamentu. Natomiast siedem małych stanów takich, jak Alaska, gdzie mieszka zaledwie 700 tysięcy osób, ma po jednym. Dokładne określenie liczby ludności jest zatem ważne i ma ogromne konsekwencje społeczno-polityczne.

Gdy administracja Donalda Trumpa rozpoczęła batalię o umieszczenie pytania o obywatelstwo w formularzu powszechnego spisu ludności, który będzie przeprowadzany w przyszłym roku, pojawiły się protesty i obawy, że część populacji Stanów Zjednoczonych nie zostanie policzona, bo ze strachu przed służbami emigracyjnymi nie weźmie udziału w spisie. Biuro Spisu Ludności szacowało, że z powodu pytania o obywatelstwo ominiętych zostałoby około 9 milionów osób, przede wszystkim nieudokumentowanych imigrantów, bojących się deportacji, która za czasów nieprzyjaźnie nastawionej do imigrantów administracji Trumpa stała się realniejszym zagrożeniem.

„Większość nieudokumentowanych imigrantów mieszka z krewnymi, którzy są obywatelami, a ponieważ formularz spisu ludności wypełniany jest przez domostwa, to te kilkuosobowe rodziny zostałyby ominięte podczas spisu" – pisze „Dallas Observer", tłumacząc konsekwencje dla Teksasu.

„Jeżeli w spisie ludności nie zostanie ujęty 1 procent ludności w stanie, to stan ten traci około 300 milionów dolarów dotacji federalnych na służbę zdrowia, programy żywieniowe, mieszkalne i pożyczki studenckie". Przy niepoliczeniu 8 procent populacji stan taki jak Teksas straci 2 miliardy dolarów.

Choć powszechny spis ludności jest obowiązkiem konstytucyjnym, to pytanie o obywatelstwo nie zawsze się w nim znajdowało. Po raz pierwszy umieszczone zostało w ankiecie w 1820 roku, potem pojawiało się i znikało. Teraz nie było zadawane od lat 50. ubiegłego wieku.

Co ciekawe, znajduje się wśród pytań zadawanych przez Biuro Spisu Ludności wybranym grupom mieszkańców USA podczas badań demograficznych prowadzonych pomiędzy ogólnokrajowymi spisami. Nikt przeciwko temu nie protestuje, ale też od tych ankiet demograficznych nie zależą fundusze federalne ani liczba reprezentantów w Kongresie.

Sankcjami zmusił Meksyk do większej kontroli nad granicą ze Stanami Zjednoczonymi, zagroził tzw. miastom sanktuariom, które oferują schronienie dla nieudokumentowanych imigrantów, że obetnie im dotacje federalne, a w ubiegły weekend wysłał funkcjonariuszy federalnych do kilkunastu miast, by łapali takich imigrantów.