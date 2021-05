Reprezentujący rosyjskie interesy lobbysta wsparł Bidena. W tle Nord Stream 2

W październiku 2020 r. Richard Burt, partner zarządzający w firmie McLarty Associates, za czasów Ronalda Reagana ambasador USA w Niemczech, wpłacił na kampanię Joe Bidena 4 tys. dolarów, a w marcu ubiegłego roku kolejne 10 tys. dol. na lewicowy komitet Unite The County - podaje "New York Post", powołując się na dane Federalnej Komisji Wyborczej.

Rzecznik Krajowego Komitetu Partii Demokratycznej (DNC) przekazał "NYP", że wpłacając pieniądze na Fundusz Zwycięstwa Bidena Burt nie ujawnił, że jest zarejestrowany jako zagraniczny lobbysta, co dyskwalifikowało go z wnoszenia wkładu finansowego. Rzecznik dodał, że w trakcie weryfikacji donatorów DNC nie wykryło Burta, ponieważ wskazał on innego pracodawcę niż tego ujętego w rejestrze lobbystów.

Krajowy Komitet Partii Demokratycznej poinformował, że oddał wpłacone przez lobbystę pieniądze po tym, jak "NYP" zainteresował się sprawą.

Nord Stream 2 AG współpracuje z pięcioma spółkami energetycznymi z Europy: ENGIE, OMV, Shell, Uniper i Wintershall Dea. "New York Post" podaje, że według dokumentów Burt reprezentuje całą piątkę.