Mandaty: za brak maseczki na ulicy czy w metrze ma grozić do 1000 zł kary

W zmianach do kodeksu wykroczeń (w art. 116), który znalazł się w ustawie covidowej, zapisano wyraźnie, że osoby chore (lub podejrzane o nosicielstwo m.in. choroby zakaźnej) oraz wszystkie inne osoby, które nie przestrzegają zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków wynikających z przepisów epidemicznych, podlegają karze grzywny lub karze nagany. Odpowiedzialność ponoszą także opiekunowie za zachowania podopiecznych, jeśli ci nie będą przestrzegać nałożonych zakazów i nakazów. Czyli rodzice odpowiedzą za to, że ich dzieci nie noszą maseczek czy przyłbic.

W noweli zmieniono także jeden z przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Otóż za złamanie wspomnianych przepisów będzie grozić grzywna do 1000 zł. Do tej pory to 500 zł. Mandaty wystawiają policja i straż miejska. Policja może też skierować sprawę do sanepidu, a ten może nakładać kary administracyjne (te jednak udaje się często uchylić).