Mandat za brak maseczki nadal nie do końca pewny

W miniony piątek rząd zamknął na trzy dni (od 31 października do 2 listopada) cmentarze w całej Polsce. Od najbliższego wtorku urzędy przechodzą na pracę zdalną, a seniorzy przez najbliższe dwa tygodnie mają ograniczyć życie towarzyskie i pozostać w domach. To już kolejne obostrzenia w związku z pandemią koronawirusa. I może ich być coraz więcej.

Tak twierdzą autorzy zmian. Niektórzy prawnicy nie do końca się z nimi zgadzają. Są zdania, że by móc skutecznie karać, trzeba jeszcze na podstawie nowelizacji kodeksu wykroczeń (nowej podstawy prawnej do nakładania mandatów) wydać nowe rozporządzenie o zakazach i nakazach. Czy rzeczywiście tak się stanie, zobaczymy.