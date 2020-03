Dochodzenie w Hadze ws. więzień CIA

Trybunał uznał za zasadny wniosek prokurator MTK Fatou Bensoudy, która uznała, że krajowe dochodzenia okazały się nieefektywne, dlatego to w Hadze powinno się wszcząć odpowiednie postępowanie. Ma ono objąć zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne popełnione przez talibów i powiązaną z nimi sieć Haqqani, zbrodnie wojenne afgańskich sił bezpieczeństwa narodowego, szczególnie członków krajowej dyrekcji bezpieczeństwa i afgańskiej policji, ale także – i to budzi najwięcej emocji – zbrodnie wojenne popełnione w latach 2003–2004 w Afganistanie przez wojska USA, a także przez CIA – w tajnych ośrodkach przetrzymywania w Afganistanie i na terytorium innych państw-stron Statutu Rzymskiego. Wśród nich od lat wymieniana jest Polska. Mówiła o tym w wystąpieniu przed MTK adwokat Maria Radziejowska, pełnomocniczka Abd al-Rahima al-Nashiriego, więźnia CIA twierdzącego, że był przetrzymywany także w Polsce. Przekonywała, że śledztwo prokuratora w Hadze pozwoli wyjaśnić sprawę, a nie przeszkodzi dochodzeniom krajowym.

Mikołaj Pietrzak adwokat pełnomocnik więźnia CIA

To wielki krok w kierunku ujawnienia prawdy o zbrodniach popełnionych z udziałem władz demokratycznych państw – w tym USA i Polski. Oczekujemy, że niezależne śledztwo prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze doprowadzi do pociągnięcia do odpowiedzialności osób winnych poważnych zbrodni, niezależnie od tego, czy zajmowali lub zajmują stanowiska polityczne oraz czy działali w służbach specjalnych. Na takich osobach ciąży jeszcze większy obowiązek respektowania konstytucji i praw człowieka niż na zwykłych obywatelach. Fakt, że musiało dojść do śledztwa MTK, jest wynikiem niezdolności państwa polskiego do zmierzenia się ze zbrodniami popełnionymi przy udziale jego wysokich funkcjonariuszy. Nie zdaliśmy testu praworządności.