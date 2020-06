Tarcza antykryzysowa 4.0: Intruzi na spotkaniach online będą karani grzywną

W kodeksie wykroczeń pojawia się nowy art. 107a. Zapowiada on, że osoba, która nieuprawniona włączy się w transmisję danych prowadzoną przy użyciu systemu teleinformatycznego, udaremni ją albo utrudni użytkownikowi systemu przekazywanie informacji, narazi się na karę ograniczenia wolności lub do tysiąca złotych grzywny.

A czym jest włamanie do transmisji? Co zrobić, kiedy ktoś dostaje dobrowolnie e-maila do takiego przekazu? Jak wtedy karać?