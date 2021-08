Europoseł PiS: Czyżby Tusk utracił władzę nad PO i mediami? PE, materialy prasowe

Chciałbym być optymistą, ale niestety realia międzynarodowe na to nie pozwalają - mówił w rozmowie z Polskim Radiem 24 europoseł PiS, Zbigniew Kuźmiuk, pytany o to, czy tzw. Platforma Krymska może doprowadzić do odzyskania przez Ukrainę Krymu.