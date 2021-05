PiS przedstawia swój nowy plan "Polski Ład"

- Podnosimy kwotę wolną od podatku do 30 tys. zł - powiedział Jarosław Kaczyński. - Drugi próg podatkowy wzrośnie z dzisiejszych 85 tys. zł do 120 tys.

Jako pierwszy wystąpił prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński: - Wierzymy w rozsądek Polaków i dlatego przedstawiamy Polski Ład. Przez ostatnie pięć lat Polska działała sprawnie i się rozwijała i to na dwa sposoby: gospodarczo, w dobrym tempie i jednocześnie rozwijała się społecznie. Wzrosły płace, ograniczono nędzę, zmniejszyły się dystanse społeczne. Teraz trzeba wyciągnąć coś, co jest znakiem firmowym Zjednoczonej Prawicy: politykę społeczną.

Jako drugi głos zabrał premier Mateusz Morawiecki. Wyraził nadzieję, że koronawirus odstępuje i że można będzie przystąpić do przywracania normalności. Zapowiedział, zaplanowane w ramach rządowego "Polskiego Ładu" zmiany w pięciu filarach.

Pierwszy filar to służba zdrowia "i tutaj oprzemy się o nowe źródła finansowania", powiedział premier. Wymienił plan darmowej profilaktyki 40+, usprawnienia nocnej pomocy lekarskiej, stworzenia centrum obsługi pacjenta oraz zniesienia limitów u specjalistów.



Filar drugi "to bardziej sprawiedliwy system podatkowy. Wprowadzamy rozwiązanie, które postawi nas ponad wiele państw Europy Zachodniej i to kwota wolna od podatku o wysokości 30 tys. zł. Morawiecki zapowiedział podniesienie progu podatkowego z 85 tys. do 120 tys. zł.



Premier wspomniał też o działaniach prodemograficznych. "Oprócz 500 plus i 300 plus dodajemy kolejny komponent. To 12 tys. zł na drugie, trzecie i kolejne dzieci - do wykorzystania elastycznego pomiędzy 12 a 36 miesiącem życia".

Filar trzeci to "emerytura do 2,5 tys. zł bez podatku i lepsze życie dla naszych seniorów".

Czwarty filar to polityka mieszkaniowa. Program "Mieszkanie bez wkładu własnego" przy kredycie mieszkaniowym, dofinansowanie dla korzystających z budownictwa społecznego i uproszczenie przepisów przy budowie małych domów mieszkalnych - to propozycje rządowego Polskiego Ładu.



Piąty filar to inwestycje.