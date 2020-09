Antoni Macierewicz: Ideologia LGBT ma program zniszczenia państwa

W rozmowie z Polskim Radiem Antoni Macierewicz był pytany o Margot i ruch LGBT. - Nie chcę się do tej osoby odnosić. Ani ją znam, ani mam dostateczną wiedzę. Sposobem rozwiązaniem tej kwestii jest decyzja, którą podjął pan prezydent Trump delegalizując Antifę - powiedział Antoni Macierewicz.

- Antifę, która kilka lat temu w Polsce atakowała Żołnierzy Niezłomnych. To jest ta sama formacja, ta sama formuła, mająca korzenie międzynarodowe, nie ma co do tego wątpliwości - dodał.

Macierewicz nazwał LGBT "neomarksistowskim ruchem". - Kwestia problemów osobistych to w tym środowisku sprawa trzeciorzędna. Tam jest cały program zniszczenia człowieczeństwa, rodziny, narodu i państwa - mówił Macierewicz. - On jest jasno stawiany bezpośrednio w działaniach mających wszystkie cechy rozpoczęcia inicjatyw terrorystycznych przeciwko narodowi i państwu polskiemu - powiedział.

Były szef MON mówił również o awarii w warszawskiej oczyszczalni ścieków Czajka. - Prezydent Rafał Trzaskowski sam się ośmieszył - okazało się, że nieodpowiedzialnie gospodaruje jednym z najważniejszych urządzeń dla zdrowia i bezpieczeństwa narodu. Konsekwencje obejmują cały kraju - skomentował.

- Nie ma wątpliwości, że to są rzeczy absolutnie niedopuszczalne, mające charakter - moim zdaniem - kryminalny. Prezydent Trzaskowski powinien za to odpowiedzieć - kontynuował.

- Widać, że Rafał Trzaskowski jest człowiekiem lekceważącym wszystko i wszystkich. Widać, że ma takie wsparcie, które gwarantuje mu powodzenie i polityczną osłonę. Mam nadzieję, że prawo się upomni o pana Trzaskowskiego - dodał.