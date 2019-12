Kaczyński mówił o puczu. Prokuratura nie znalazła dowodów

Prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział wówczas, że była to próba siłowego obalenia rządu. - Trzeba to nazwać wprost: to była próba puczu. Sygnały o takiej możliwej próbie przejęcia władzy docierały już do nas wcześniej. To była poważna próba sparaliżowania władzy w sposób siłowy, niedemokratyczny. Nie wiem, jak można Polsce życzyć krwawych rozruchów. Ale, widać, tam żadnych hamulców nie ma - komentował.

Sprawa trafiła do prokuratury. Śledczy mieli ustalić, kto był sprawcą tego zdarzenia i przyjrzeć się roli Donalda Tuska, który w tamtym czasie był szefem Rady Europejskiej.

Po trzech latach podejrzanych jest 6 uczestników protestów pod Sejmem. Prokuratura nie postawiła im jednak zarzutów dotyczących próby obalenia władzy. Są podejrzani o wtargnięcie na teren Sejmu.

