Horała: Spowolnienie nie bez wpływu na polską gospodarkę

- Chcemy po prostu dokonać postępu i odeprzeć niebezpieczeństwa, które mogą się pojawić, np. związane z możliwym poważniejszym spowolnieniem gospodarczym, bo nie chcę używać słowa "kryzys" - mówił Jarosław Kaczyński przedstawiając 8 listopada skład nowego rządu Mateusza Morawieckiego.

Dowiedz się więcej: Sondaż: Polacy obawiają się skutków spowolnienia gospodarczego

W swoim szybkim szacunku GUS nie podał informacji o składowych wzrostu. Ekonomiści przypuszczają, że słabiej wypadły inwestycje, a także eksport. Delikatnie spowolnienie może też być widoczne w konsumpcji prywatnej, która jest głównym motorem wzrostu.





Na to, że symptomy spowolnienia gospodarczego dotarły nad Wisłę, wskazują dane makroekonomiczne. W III kwartale PKB wzrósł rok do roku o 3,9 proc., podczas gdy ekonomiści oczekiwali średnio wzrostu o 4,0–4,1 proc.



W swoim szybkim szacunku GUS nie podał informacji o składowych wzrostu. Ekonomiści przypuszczają, że słabiej wypadły inwestycje, a także eksport. Delikatnie spowolnienie może też być widoczne w konsumpcji prywatnej, która jest głównym motorem wzrostu.



Na to, że symptomy spowolnienia gospodarczego dotarły nad Wisłę, wskazują dane makroekonomiczne. W III kwartale PKB wzrósł rok do roku o 3,9 proc., podczas gdy ekonomiści oczekiwali średnio wzrostu o 4,0–4,1 proc.



W swoim szybkim szacunku GUS nie podał informacji o składowych wzrostu. Ekonomiści przypuszczają, że słabiej wypadły inwestycje, a także eksport. Delikatnie spowolnienie może też być widoczne w konsumpcji prywatnej, która jest głównym motorem wzrostu.