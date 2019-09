Jarosław Kaczyński: Pluralizm mediów, aby Polska mogła się rozwijać

- To się musi skończyć. Oczywiście nie przy pomocy cenzury, tylko przy pomocy rozwoju dobrych mediów, które będą miały jedną zasadę: mówiły prawdę - dodał Kaczyński.

- Nie mamy jeszcze tego poziomu pluralizmu mediów, który by zapewniał to, że wszyscy wiedzą jak w Polsce jest. Tu nie chodzi o różnice ideowe, one są i będą, wiadomo, że pewna część tych, którzy by chcieli rozbić rodzinę, rozbić tradycję narodową, którzy by chcieli zupełnie nowego społeczeństwa, tak jak kiedyś chcieli komuniści, a oni skądinąd z tego pnia się wywodzą, oni nas popierać nie będą - kontynuował.