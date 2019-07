Bielan: 2-3 byłych konserwatystów w KO w niedzięcznej roli kwiatka do kożucha

- Zaskoczenie może być takie, że temu radykalnemu skrętowi PO w lewo, o którym świadczą nie tylko transfery, ale też wzięcie na pokład partii Zieloni, która wprost opowiada się za legalizacją tzw. małżeństw homoseksualnych czy legalizacja tzw. eutanazji, towarzyszy wzięcie 2-3 byłych konserwatystów, którzy będą pełnić niewdzięczną rolę kwiatków do kożucha - skomentował w Polsat News Adam Bielan.

Zdaniem europosła PiS powrót do polityki Pawła Kowala czy Bartłomieja Sienkiewicza nie jest zaskoczeniem. - To politycy których wypowiedzi w ostatnich miesiącach wskazywały, że chcą wrócić do bieżącej polityki i że chcą wrócić do niej przez PO - zauważył. Według Bielana "Schetyna jest bardzo brutalnym graczem politycznym". - Stosuje taktykę wrogiego przejęcia rozmaitych aktywów politycznych, przejmuje kolejnych działaczy - ocenił, nawiązując do takich transferów KO jak Katarzyna Piekarska (ma wystartować z Warszawy) czy Dariusz Joński ("trójka" w Łodzi).

- Nawet politycy PO powiedzieli, że Schetyna nie wierzy już w zwycięstwo, nie wierzy, że PO przejmie władzę - dodał polityk. - W związku z tym Schetyna chce okopać się na pozycji lidera opozycji. Tylko tak można wytłumaczyć to działanie. Liderzy PO przestali wierzyć w zwycięstwo, walczą, by utrzymać pozycję lidera opozycji przez kolejne cztery lata - wyjaśniał Adam Bielan.