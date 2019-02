UE pracuje nad przepisami o nowych samochodach, m.in. o obowiązkowym elektronicznym tempomacie

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Parlamentu Europejskiego dała zielone światło do obowiązkowego montowania w nowych samochodach takich systemów jak elektroniczny tempomat (ISA), który sam dostosuje prędkość do tej obowiązującej na drodze - informuje portal brd24.pl.

Jeśli nowe uregulowania wejdą w życie w nowych samochodach, które do sprzedaży wejdą od 2022 r. według propozycji europosłów ma być obowiązkowo montowany takie systemy jak ISA czyli Intelligent Speed Assistance. - Za pomocą GPS ustala on jaka prędkość obowiązuje na drodze po której się poruszamy i wyświetli nam dozwoloną prędkość. Gdy ją przekroczymy da nam ostrzeżenie. Jeśli i to nie poskutkuje – nie zdejmiemy nogi z gazu, nie przyhamujemy – samochód sam się tym zajmie - podaje brd24.pl.

To nie wszystko. Nowe auta mają być wyposażone w kamerę cofania, interfejs, który w razie potrzeby ułatwi założenie w samochodzie blokady alkoholowej, a także systemy ostrzegania kierowcy jeśli czujniki wykryją jego senność lub rozproszenie za kierownicą.

Z kolei ciężarówki i autobusy mają zostać wyposażone w detektory, które ułatwią kierowcy dostrzeżenie niechronionych uczestników ruchu. Producenci mają też wyeliminować martwe punkty.