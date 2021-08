Paweł Rochowicz: Anulujmy. I przegramy

Pani marszałek, trzeba anulować, bo my przegramy" – powiedziała po głosowaniu jedna z posłanek PiS do marszałek Elżbiety Witek. Działo się to w listopadzie 2019 r. podczas wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa. Głosowanie powtórzono, wybrano osoby, które partia rządząca chciała w Radzie umieścić.

Niestety, wygląda na to, że w środę „uzasadnione wątpliwości" pani marszałek i niektórych posłów dotyczyły czegoś innego. I to nawet niekoniecznie terminu, do którego ma być odroczone posiedzenie Sejmu (tak oficjalnie napisano we wniosku o reasumpcję). No bo przecież skoro najpierw gdzieś na innej niż Wiejska ulicy ustalono, że lex TVN ma być uchwalone, skoro zdobyto poparcie Pawła Kukiza i jego kolegów, to dlaczego nagle posiedzenie ma być przerwane, a ustawa odłożona na półkę? Czyż nie można nabrać takich wątpliwości? I to uzasadnionych, bo przecież marszałek Witek podobno konsultowała się z pięcioma prawnikami. Wprawdzie nie podała nazwisk tej piątki, ale kimkolwiek byli (nawet jeśli to nie prawnicy), zapewne podpowiedzieli: „Pani marszałek, trzeba anulować".