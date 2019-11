Urzędnik wypłacał pieniądze z konta spółki wyłudzającej VAT

Krzysztof B., wicedyrektor Departamentu Kontroli Celnej, Podatkowej i Kontroli Gier w Ministerstwie Finansów, pobierał nie tylko resortową pensję. Na podstawie upoważnienia do rachunków bankowych polskich spółek uczestniczących w VAT-owskiej karuzeli, z ich kont wypłacał sobie gotówkę. Środki przelewami miały iść także do szefa szkoły skarbowej – Arkadiusza B. – ustaliła „Rzeczpospolita". Grupa w zaledwie trzy lata wyłudziła aż 5 mln zł.

Sprawę dotyczącą wysokich urzędników Ministerstwa Finansów, którzy przyszli do resortu, by ścigać oszustwa podatkowe, a tymczasem sami mieli się ich dopuszczać, okradając państwo z podatku, „Rzeczpospolita" ujawniła pod koniec października. Zarzut zorganizowania i kierowania mafią VAT oraz oszustw podatkowych ma nie tylko Krzysztof B., ale również Arkadiusz B. – który był szefem Krajowej Szkoły Skarbowości przy MF. Obaj – jak twierdzi prokuratura – wyłudzali VAT, pracując w resorcie. Zostali zwolnieni w normalnym trybie – Arkadiusz B. niespełna dwa miesiące przed zatrzymaniem.

„Rzeczpospolita" ustaliła, w jaki sposób pieniądze ze zwrotu VAT trafiały do urzędników. Krzysztof B. wypłacał sobie gotówkę z kont polskich spółek uczestniczących w VAT-owskiej karuzeli. – Były to kwoty od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. A także jedna większa wypłata rzędu kilkuset tysięcy złotych – mówią nasze źródła. Jako tytuł B. podawał m.in. że jest to wypłata wynagrodzenia, zaliczka na wynagrodzenie czy na zakup nieruchomości. Dziś już wiadomo, że w spółkach, które wykazywały fikcyjny obrót biżuterią i tarcicą, a powiązanych ze sobą osobowo, brała udział m.in. matka Krzysztofa B. i pracownica z jego kancelarii prawnej. Sprawdziliśmy rejestry spółek – co najmniej jedną z nich B. założył w Czechach na krótko przed objęciem dyrektorskiej posady w ministerstwie.