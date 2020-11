Wielkie remonty u Dudy

– To wygląda trochę tak, jakby był 1945 rok i wszystko nadawało się do totalnego remontu – mówi poseł PO Jarosław Urbaniak. To komentarz do projektu Kancelarii Prezydenta na 2021 rok, do którego dotarła „Rzeczpospolita". Od czasu objęcia prezydentury przez Andrzeja Dudę z roku na rok budżet tej instytucji stopniowo rośnie, a na 2021 rok, mimo kryzysu, zaplanowano kolejną podwyżkę. Kancelaria Prezydenta chce wydać na swoją działalność 205,4 mln zł, o 6 mln więcej niż w 2020 roku.

Poniżej dalsza część artykułu