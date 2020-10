Tak czy owak dosyć konserwatywnie na Litwie

Główna partia obecnego rządu, Związek Chłopów i Zielonych, szła w sondażach łeb w łeb z główną partią opozycji, konserwatywnym Związkiem Ojczyzny (z grubsza miały poparcie po około 20 proc.). Na podstawie sondaży można spekulować jedynie co do połowy miejsc w parlamencie, niepochodzących z wyborów w JOW. Rozstrzygnięcia wobec drugiej połowy zapadają zazwyczaj w drugiej turze, dwa tygodnie po pierwszej.

Landsbergis jest szefem partii, ale nawet w wypadku jej zwycięstwa to raczej nie on zostanie premierem, lecz Ingrida Šimonyt?, kandydatka konserwatystów w zeszłorocznych wyborach na prezydenta, w jednej czwartej Polka.

Obecny premier Saulius Skvernelis ma za sobą ciężką chorobę, mówił o zmęczeniu. – Może nie chce już być szefem rządu, ale w razie zwycięstwa będzie musiał. To były generał policji, całe życie w służbie państwa – mówi „Rzeczpospolitej" prof. Šar?nas Liekis, politolog z uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie. Jego zdaniem utrzymanie się Skvernelisa u władzy to najbardziej prawdopodobny wariant. Pytanie tylko, z kim miałaby być koalicja. Trzecim w sondażach socjaldemokratom bliżej raczej bowiem do konserwatystów, to z nimi flirtują.

Jeżeli polskiej partii, która w obecnym rządzie ma dwa resorty, w tym MSW, uda się znowu przejść próg 5 proc., to byłaby zapewne gotowa pozostać w gabinecie Skvernelisa. Strach przed niepokonaniem progu skłonił AWPL do zabiegania o głosy Rosjan i do sięgnięcia po prokremlowskie hasła, co dla części Polaków jest nie do przyjęcia.