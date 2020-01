Piekielnie drogie myśliwce F-35 dla Polski

Z komunikatu agencji DSCA, zatwierdzonego przez Departament Stanu wynika, że strona amerykańska chce nam sprzedać 32 samoloty za ok. 6,5 mld dolarów. Pakiet obejmuje 32 myśliwce F-35A w wersji konwencjonalnego startu i lądowania i 33 silniki Pratt and Whitney F-135. Oprócz tego Polska miałaby otrzymać m.in. środki walki elektronicznej, dowodzenia, kontroli, łączności, komputerowe, nawigacji i identyfikacji, usługi z zakresu rozwoju i integracji oprogramowania, a także systemy szkoleniowe, części zamienne, wsparcie techniczne i szkoleniowe.

Łączny, maksymalny koszt pakietu wyceniono na 6,5 mld dolarów, czyli ok. 25,6 mld złotych. Cena, która pojawia się na stole, jest piekielnie wysoka, ale nie oznacza ona, że za taką kwotę te maszyny kupimy. Teraz wszystko w rękach negocjatorów ze strony MON. Warto przypomnieć, że Belgia, która otrzymała w styczniu poprzedniego roku zgodę na zakup podobnej liczby maszyn za maksymalnie 6,53 mld dolarów ostatecznie zapłaciła jednak - jak podawał tamtejszy szef resortu obrony - równowartość ok. 4,4 mld dolarów. Według informacji ministerstwa obrony Belgii koszt jednego F-35 sięgnął 76,3 mln euro, czyli ok. 320 mln zł. Cena obejmuje m.in. uzbrojenie i szkolenie pilotów. To oznacza, że Belgia zapłaci za amerykańskie myśliwce mniej niż Holandia i Włochy.