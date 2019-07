Greckie wstawanie z kolan

Przywódca zwycięskiej partii uchodzi za liberała. Ale – jak pisał niedawno portal Politco – sama Nowa Demokracja przesuwała się w kierunku zdecydowanej prawicy. Dotyczy to spraw światopoglądowych i historyczno-politycznych. Ugrupowanie Micotakisa, jak nacjonaliści, przeciwstawiało się umowie w sprawie nazwy sąsiada Grecji – Macedonii Północnej.

Nowa Demokracja zagarnęła prawie cały prawicowy elektorat (zdobyła 39,5 proc.), oprócz niej do parlamentu weszła tylko jedna prawicowa partia, świeża na scenie – Greckie Rozwiązanie (3,7 proc.). Trzyprocentowego progu nie przekroczył, choć był bardzo blisko, Złoty Świt, określany mianem partii neonazistowskiej. Jego liderzy zażądali ponownego przeliczenia głosów. W ogóle ze startu zrezygnowali Niezależni Grecy, skrajnie prawicowe ugrupowanie, które przez trzy lata było mniejszościowym partnerem Syrizy, ale opuściło koalicję, nie godząc się na porozumienie z Macedończykami.

Micotakis ma typowo konserwatywno-liberalny program ekonomiczny, z obniżeniem podatków na czele. Są obawy, czy nie doprowadzi to do zawalenia się programu naprawczego, narzuconego Ciprasowi przez unijne instytucje i MFW. Po ogłoszeniu wyników lider Nowej Demokracji obiecał, że kraj znowu podniesie z dumą głowę, co wygląda jak odpowiednik greckiego wstawania z kolan.