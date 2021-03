Marszałek Witek sama zdecydowała ws. immunitetu posłanki KO

Marszałek Sejmu, nie pytając o zdanie Sejmu, uznała, że posłance opozycji nie należy się ochrona. Zdaniem tej ostatniej to groźny precedens.

Jeśli poseł w ramach wykonywania swojego mandatu naruszył prawa osób trzecich, może być pociągnięty do odpowiedzialności sądowej tylko za zgodą Sejmu. Tak mówi konstytucja, ale praktyka może wyglądać inaczej. Świadczy o tym sprawa posłanki Koalicji Obywatelskiej Marty Golbik, której szczegóły poznała „Rzeczpospolita". Poniżej dalsza część artykułu

Jego ona członkiem Komisji Finansów Publicznych, a w 2018 roku wnikliwie badała tzw. aferę Komisji Nadzoru Finansowego – chodziło o rzekome złożenie przez ówczesnego szefa KNF Marka Chrzanowskiego korupcyjnej propozycji właścicielowi Getin Banku Leszkowi Czarneckiemu. Jednym z odprysków afery była sprawa wynajmu przez Chrzanowskiego biurowca przy ul. Pięknej za kwotę 131 mln złotych. Posłanka Golbik poruszyła ten temat podczas konferencji prasowej, a za pomówionego uznał się Przemysław Krych, działający w branży nieruchomości założyciel Griffin Real Estate.

Wytoczył on posłance sprawę cywilną, a warszawski sąd zobowiązał go do uzyskania zgody Sejmu na pociągnięcie jej do odpowiedzialności cywilnej, czyli do uchylenia immunitetu.

Jednak zdaniem marszałek Sejmu Elżbiety Witek immunitet w tej sprawie nie obowiązuje. Wniosek o jego uchylenie posłance Golbik w ubiegłym roku dwukrotnie zwróciła bowiem Krychowi szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska, działająca z upoważnienia pani marszałek. Argumentowała, że „postępowanie w sprawie odpowiedzialności cywilnej za czyn objęty wnioskiem powinno się toczyć na zasadach ogólnych, bez potrzeby uzyskiwania zgody Sejmu". I precyzowała, że wypowiedzi posłów na konferencjach prasowych i w mediach są objęte ochroną immunitetową tylko wtedy, gdy bezpośrednio i wprost łączą się z wykonywaniem funkcji parlamentarzysty.

Problem w tym, że zdaniem posłanki taki związek był ewidentny. Wyjaśnia „Rzeczpospolitej", że podczas konferencji prasowej relacjonowała odpowiedzi na swoje pytania, które na sali sejmowej usłyszała od ministra w KPRM Macieja Wąsika. I dodaje, że decyzja marszałek to niebezpieczny precedens. – Za chwilę okaże się, że immunitet, zwłaszcza posła opozycji, do niczego nie służy, bo marszałek Witek samodzielnie decyduje, co mieści się w wykonywaniu funkcji posła, a co nie – komentuje.

Adwokat posłanki Paweł Zieliński mówi, że zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora marszałek Sejmu uprawniona jest tylko do oceny formalnej wniosku. Dodaje, że oceny merytorycznej powinna dokonać Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych, a następnie cały Sejm.

Jego zdaniem marszałek stawia się ponad sądem. – To właśnie sąd ocenił, że wypowiedź wchodziła w zakres wykonywania mandatu, a tym samym objęta była immunitetem – zauważa.

Decyzja Witek oznacza jednak kłopoty też dla powoda, czyli Przemysława Krycha. Jego adwokat Krzysztof Sajchta z kancelarii Rymarz Zdort przyznaje, że z powodu dwukrotnego zwrócenia wniosku o uchylenie immunitetu przez marszałek Sejmu sprawa nie może iść do przodu. – Przemysław Krych złożył skargę na bezczynność marszałka Sejmu RP do wojewódzkiego sądu administracyjnego – relacjonuje. Dodaje, że w grudniu ubiegłego roku WSA uwzględnił skargę, ale marszałek złożyła kasację do Naczelnego Sądu Administracyjnego.