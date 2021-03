Prezydent nie dostanie królewskiego łańcucha. „Odroczenie na wieczne nigdy”?

Specjalista od regaliów Adam Orzechowski na łamach „Rzeczpospolitej" mówił, że do kopii łańcucha trzeba by zużyć kilogram złota wartego ponad 200 tys. zł, jednak to tylko początek kosztów. Powód? W zawierusze historii zaginął brylantowy krzyż orderowy, który trzeba by odtworzyć. – Do jego wykonania potrzeba by ośmiu dwukaratowych brylantów po 160 tys. zł za sztukę oraz czterech trzyipółkaratowych po minimum 300 tys. zł za sztukę. Trudno obliczyć, ile diamentów potrzeba by do wyłożenia orła, co najmniej 10 karatów. Mówimy o wielomilionowym wydatku – wyliczał ekspert.